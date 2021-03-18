«Я не проститутка»: любовница Мамаева рассказала об отношениях с игроком

https://static.news.ru/photo/c86872de-8894-11eb-b457-96000091f725_660.jpg Фото: yrypuntocom/instagam.com

Испанская модель Ирен Гарсия Морено рассказала о взаимоотношениях с полузащитником футбольного клуба «Ростов» Павлом Мамаевым.

У нас были отношения — мы с Пашей не просто спали. Это была любовь! Я любила Пашу, а он любил меня! — передаёт слова Морено «Спорт-Экспресс».

По её словам, с момента Дня святого Валентина пара была неразлучна. Однако об их связи никто, кроме семьи девушки, не знал. Тем не менее историю про заключение и существование супруги Аланы футболист не скрывал.

Вся моя семья знала про Пашу. Но границы были закрыты и мы не могли с ним видеться. Мы говорили о том, как любим друг друга. Никто не знал об этой истории. Конечно, когда мы впервые увиделись, я не знала про его жену. Но спустя время он рассказал про неё, про его заключение в тюрьме, — добавила девушка.

Сам хавбек утверждал, что его брак не является нормальным. Как сообщает Морено, из-за нападок в социальных сетях со стороны Аланы у неё развились панические атаки.

Я устала читать, что она выставляет меня проституткой. Я не такая! У меня панические атаки! Я вынуждена ездить в больницу из-за этого, — заключила модель.

Ранее модель отреагировала на скандал, вспыхнувший после того, как стало известно о её романтических отношениях с футболистом Павлом Мамаевым. Девушка обратилась к интернет-пользователям с просьбой перестать смаковать подробности скандала, так как ей надоели все сплетни и слухи, которые теперь регулярно возникают вокруг её персоны, писал NEWS.ru.