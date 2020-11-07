Встреча тульского «Арсенала» с «Ротором» завершилась вничью

https://static.news.ru/photo/2b446ca8-2113-11eb-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 1:1. Со стороны хозяев отличился Кирилл Панченко (5-я минута). В то же время у гостей мяч забил Данил Степанов (62).

«Арсенал» с 13 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице, «Ротор» (7 очков) — на 15-й строчке.

Ранее NEWS.ru писал, что встреча «Урала» со «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась вничью со счётом 2:2.