Ровно 15 лет назад, 18 мая 2005 года, футбольный клуб ЦСКА первым из российских команд выиграл Кубок УЕФА в Лиссабоне, обыграв португальский «Спортинг» со счётом 3:1.
На 29-й минуте счёт открыл полузащитник «Спортинга» Рожерио. Отыграться «армейцам» удалось только во втором тайме на 56-й минуте благодаря голу защитника Алексея Березуцкого. Увеличил отрыв на 65-й минуте Юрий Жирков, после чего через десять минут любимец болельщиков, нападающий Вагнер Лав установил окончательный счёт 3:1. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «красно-синих» Даниэл Карвальо, отдавший три голевые передачи.
NEWS.ru предлагает вспомнить триумф российского коллектива.
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
Алексей Панов/ТАСС
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
pfc-cska.com
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