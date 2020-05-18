Бекс, он же Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм, или просто Дэвид Бекхэм, 2 мая празднует своё 45-летие. Бывший полузащитник сборной Англии большую часть своей карьеры провёл за «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он провёл 265 игр, забив 62 гола.

Следующим большим клубом для Бекса стал мадридский «Реал», в который он перешёл в 2003 году. В его карьере также были итальянский «Милан», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», а завершил футболист карьеру в...