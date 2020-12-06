Вратарь женский сборной Казахстана встретила 12 голов отборным матом

https://static.news.ru/photo/419b8672-37d3-11eb-828a-fa163e074e61_660.jpg Ирина Сандалова Фото: kff.kz

Голкипер женской сборной Казахстана Ирина Сандалова в матче с командой Франции пропустила 12 мячей. Каждый гол и опасные моменты у ворот она сопровождала матом.

В общей сложности ей нанесли 58 ударов по воротам, из них 24 — в створ.

Предположительно, вратарь не знала, что рядом с ней расположены шумовые микрофоны. Через пару дней после игры в соцсетях появилась нарезка моментов с этого матча.

Матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 между Казахстаном и Францией состоялся 1 декабря. Казахстан проиграл со счётом 0:12. В итоге сборная проиграла все восемь матчей турнира с общим счетом 2:43.

Ранее бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников нецензурно высказался о российском футболе. По его мнению, футболу в стране пришёл конец, даже несмотря на деньги «Газпрома». Вместе с тем теннисист положительно отозвался об украинском футболе, писал NEWS.ru.