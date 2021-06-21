Вратарь сборной Германии выйдет на поле в радужной повязке

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выйдет на поле в матче третьего тура Евро-2020 против Венгрии с радужной повязкой на руке. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Нойер — капитан сборной Германии. Цель его акции — выразить поддержку ЛГБТ-сообществу. Ранее он уже надевал радужную повязку на два других матча Евро-2020.

Встреча Германии и Венгрии пройдёт в среду, 23 июня. Подопечным Йоахима Лёва для выхода из группы достаточно сыграть вничью, венграм нужна только победа.

7 июня депутат Государственной думы Виталий Милонов сравнил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу с поддержкой сексуальных меньшинств.