Во Франции сообщили об отмене премии «Золотой мяч»

https://static.news.ru/photo/d56cf87e-ca8a-11ea-9963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организаторы французской премии «Золотой мяч» сообщили об отмене мероприятия из-за неподходящих условий. Они детально перечислили причины.

Так, по словам организаторов, данный год не должен рассматриваться как обыкновенный. Сама премия «Золотой мяч» олицетворяет образцовость, солидарность и ответственность. Они также подчеркнули, что жюри намерено быть максимально объективным, однако в данных условиях это сделать весьма проблематично.

Два месяца (январь и февраль) из одиннадцати, которые требуются для формирования мнения и выбора между лучшими, — это слишком мало для оценки, — цитирует сообщение издание France Football.

Такой перерыв стал первым в истории с 1956 года. Трофей останется у аргентинского футболиста Лионеля Месси, который получил его в 2019 году. Основную конкуренцию ему составил футболист из Португалии Криштиану Роналду.

Пандемия коронавируса коснулась не только футбольной премии. Ранее организаторы «Оскара» и «Золотого глобуса» сообщили о переносе мероприятий на 25 апреля 2021 года и на 28 февраля 2021 года соответственно. Об этом информировал NEWS.ru.