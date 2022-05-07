Владимир Пономарёв: «импортные» игроки ЦСКА дружно «сдулись» Экс-игрок ЦСКА Пономарёв обвинил иностранных игроков «армейцев» в поражении против «Сочи»

Игрок «Сочи» Жоаозиньо, игрок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен и игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов (слева направо) в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Сочи» (Сочи / Фото Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом NEWS.ru прокомментировал победу «Сочи» над «армейцами» (1:0) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ветеран «красно-синих» считает, что ответственность за поражение ЦСКА лежит на иностранных футболистах.

Которую игру уже ничего комментировать. С «Ахматом» сыграли безобразно. Четыре наших «импортных» игрока появились зимой и здорово провели четыре матча. Я подумал, что появились звёздочки, приятно смотреть. Потом «сдулись». Все, дружно. Безобразие. Есть же тренировочный процесс, а они еле карабкаются. Один только Жан-Филипп Гбамен старается. Хороший парень. Остальные все — нулевые. Юсуф Языджи ходит только угловые подавать и вообще не понимает, что делать. Никто не знает, что делать с мячом, куда его двигать. Нет плана игры, — сказала Пономарёв NEWS.ru.

В результате поражения ЦСКА остался на четвёртом месте в турнирной таблице, но отрыв команды от третьего места увеличился до пяти очков. В марте этого года перед армейцами была поставлена задача — занять второе место в турнире.

Кроме того, ЦСКА завершил борьбу в Кубке России по футболу, проиграл «Спартаку» со счётом 0:1.