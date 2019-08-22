https://static.news.ru/photo/2350a096-c4eb-11e9-8b55-fa163e074e61_660.jpg Александр Толстиков Фото: uniaodeleiriasad.pt

Российский владелец португальского футбольного клуба «Лейрия» Александр Толстиков заявил, что матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком» воспринимается как борьба за рейтинг УЕФА.

Конечно (матчи воспринимают в Португалии как борьбу за рейтинг УЕФА. — Ред.). Какая-то из стран потеряет одного представителя в еврокубках. Ведь между шестым (Россия, 50.549 очка) и седьмым (Португалия, 48.232) местами в рейтинге УЕФА принципиальная разница, — сказал Толстиков в интервью « Советскому спорту ».

Функционер добавил, «португальцы стремятся опередить Россию».

Матч «Брага» — «Спартак» состоится 22 августа в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Спартака» не могли в течение двух часов вылететь в Брагу, писал News.ru.