Фото: kremlin.ru

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что деньги необходимо тратить в том городе и с теми людьми, с которыми был достигнут успех. В противном случае, по словам бизнесмена, нет никакого смысла в зарабатывании средств.

В своём Instagram Галицкий отметил, что смог добиться с командой того, о чём никогда не мечтал. Он подчеркнул, что оборот клуба «Краснодар» составляет триллион рублей.

Функционер выразил надежду на то, что его пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом.

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«Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании. Если оглянуться назад, то мы с командой добились того, о чем даже никогда не мечтали, и я горжусь той компанией, которую я построил. Триллион оборота и 100 млрд EBITDA — это красивые цифры. Надеюсь, наш пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом». #цитатыгалицкого

Публикация от . (@galitskiy_s.n)

Ранее News.ru писал, что московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Проходившая на поле «армейцев» встреча завершилась со счётом 3:2.

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