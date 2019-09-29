https://static.news.ru/photo/6cbbfa9c-e2b3-11e9-9ebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что деньги необходимо тратить в том городе и с теми людьми, с которыми был достигнут успех. В противном случае, по словам бизнесмена, нет никакого смысла в зарабатывании средств.

В своём Instagram Галицкий отметил, что смог добиться с командой того, о чём никогда не мечтал. Он подчеркнул, что оборот клуба «Краснодар» составляет триллион рублей.

Функционер выразил надежду на то, что его пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом.

Ранее News.ru писал, что московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Проходившая на поле «армейцев» встреча завершилась со счётом 3:2.