Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что деньги необходимо тратить в том городе и с теми людьми, с которыми был достигнут успех. В противном случае, по словам бизнесмена, нет никакого смысла в зарабатывании средств.
В своём Instagram Галицкий отметил, что смог добиться с командой того, о чём никогда не мечтал. Он подчеркнул, что оборот клуба «Краснодар» составляет триллион рублей.
Функционер выразил надежду на то, что его пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом.