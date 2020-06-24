Владелец «Кайрата» рассказал, когда Вагнер Лав присоединится к клубу

Владелец казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев рассказал, когда бразильский нападающий Вагнер Лав приедет в расположение клуба.
Ему ещё необходимо пройти медицинский осмотр. Сразу после его результатов мы обо всём официально объявим, это вопрос двух дней. Если всё будет хорошо, то в воскресенье Вагнер должен прилететь через Турцию, — цитирует Боранбаева Vesti.kz.
Ранее Вагнер Лав заявил, что перешёл в казахстанский «Кайрат». При этом бразильский нападающий выразил сожаление по поводу того, что ему не удалось перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Он подчеркнул, что его мечта — завершить карьеру именно в ЦСКА.