Владелец «Кайрата» рассказал, когда Вагнер Лав присоединится к клубу

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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев рассказал, чем питались игроки команды на базе в Новогорске во время чемпионата мира 2018 года.

На базе в Новогорске кормили просто отлично. Я очень люблю пельмени, а там их давали каждую неделю. Утром — вкуснейшая каша, после игр — аппетитные блинчики. Часто нам делали шашлыки...