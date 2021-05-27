«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы

«Вильярреал» под руководством Уная Эмери одержал победу в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти — 1:1 (11:10). Испанский клуб до этого ни разу не выигрывал европейские турниры.
Первый гол в финале Лиги Европы забил «Вильярреал». Нападающий испанской команды Жерар Морено на 30-ой минуте замкнул заброс со штрафной. В начале второго тайма «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт, автором гола у «красных дьяволов» стал Эдинсон Кавани. Уругвайский форвард забил гол после навеса с углового. Мяч к нему отскочил после серии рикошетов. Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии вратарской. Больше в основное и в дополнительное время голов забито не было.
В серии пенальти оказалась сильнее испанская команда команда — 11:10.
Финал Лиги Европы проходил в польском Гданьске.
Ранее сообщалось, что испанский журналист оценил шансы «Вильярреала» в финале Лиги Европы.