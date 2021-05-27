«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы

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Испанский журналист информационного агенства EFE Хосе Игнасио Ортега поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с участием «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Вильярреала» (Испания). Матч состоится 26 мая в Гданьске (Польша) в 22:00 по московскому времени.

Никто не может отрицать, что «Манчестер Юнайтед» фаворит в предстоящем финале, но нельзя говорить, что у «Вильярреаала» нет шансов. У английской команды на данный момент более сильный, звёздный состав. Если...