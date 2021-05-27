В «Спартаке» прокомментировали «хейт» голландских болельщиков к Промесу

https://static.news.ru/photo/1a4c8870-bef9-11eb-8ba3-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали «хейт» болельщиков из Нидерландов по отношению к атакующему полузащитнику красно-белах Квинси Промесу. Фанаты негативно отнеслись к вызову футболиста в сборную на Евро-2020.

По уголовному делу Промеса в последнее время не было новостей, ситуация спокойная. Даже де Бур сказал, что общался с юристами и уверен, что Квинси не виновен. А «хейт», если он и есть, с этим никак не связан, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе.

В комментариях под постом о составе сборной Нидерландов на Евро-2020 множество фанатов выразило недоумение по поводу присутствия Промеса в заявке и даже запустило хэштег PromesOut.

На игрока «Спартака» в Нидерландах было заведено уголовное дело в конце прошлого года. Ему вменяется нападение на человека с ножом и нанесение ему травмы колена.

В прошедшем сезоне 29-летний игрок, вернувшийся в «Спартак» зимой, забил 3 мяча в 11 матчах.