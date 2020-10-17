В РПЛ ответили из-за лайка под оскорбительным постом в адрес «Спартака»

https://static.news.ru/photo/fe6bff48-1127-11eb-9e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как под оскорбительным сообщением о «красно-белых» появился лайк от Российской премьер-лиги (РПЛ), руководство прокомментировало ситуацию.

Сначала в официальном аккаунте лиги пользователь написал комментарий по матчу между подмосковными «Химками» и московским «Спартаком», где нелицеприятно отозвался о столичном клубе: «Судья подарил мини-пигам пенальти».

После этого под постом появился значок «нравится» от имени канала РПЛ.

Отвечающий за модерацию канала сотрудник по ошибке поставил лайк. Комментарий удалён, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание, — приводит слова пресс-службы РПЛ «Чемпионат.com».

В матче с «Химками» «Спартак» одержал победу со счётом 3:2. Судья назначил пенальти в ворота «Химок», однако многие посчитали это несправедливым. Среди них оказался и министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Как писал NEWS.ru, первый игровой день 11-го тура Российской премьер-лиги мог получить негласное название «день фарм-клубов»: оба лидера чемпионата встречались с командами, которые стали для них (или могли стать) в некотором роде дочерними. Но если в поединке петербургского «Зенита» и ФК «Сочи» всё прошло гладко, по сценарию (чемпион одержал запланированную победу — 3:1), то московскому «Спартаку» в гостях у ФК «Химки» пришлось потрепать нервишки у своих болельщиков.