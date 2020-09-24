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Футбол

В российском футболе появится автоматизированная система назначения судей

19:57, 24 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) представил новую систему назначения судей, которая исключает влияние человеческого фактора.

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Систему разработали совместно с лабораторией исследования спорта Высшей школы экономики. После тестирования новинку будут полноценно использовать в департаменте судейства союза. При принятии решения о назначении арбитров система будет учитывать персональный рейтинг рефери, сложность матча, наличие травм у игроков, логистику, региональную принадлежность судей, текущую форму команд, прогресс арбитров на теоретических занятиях и качество изучения судьями английского языка.

Система основана на алгоритме Гейла-Шелли. Она не позволит одному, даже очень успешному рефери работать постоянно и даст шанс проявить себя судьям, находящимся в резерве.

Ранее NEWS.ru сообщил, что на матче отборочного турнира к женскому Евро-2022 Франция — Северная Македония будет работать российская бригада судей во главе с Верой Опейкиной.

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