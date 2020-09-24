В российском футболе появится автоматизированная система назначения судей

https://static.news.ru/photo/888c74da-fe88-11ea-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) представил новую систему назначения судей, которая исключает влияние человеческого фактора.

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Систему разработали совместно с лабораторией исследования спорта Высшей школы экономики. После тестирования новинку будут полноценно использовать в департаменте судейства союза. При принятии решения о назначении арбитров система будет учитывать персональный рейтинг рефери, сложность матча, наличие травм у игроков, логистику, региональную принадлежность судей, текущую форму команд, прогресс арбитров на теоретических занятиях и качество изучения судьями английского языка.

Система основана на алгоритме Гейла-Шелли. Она не позволит одному, даже очень успешному рефери работать постоянно и даст шанс проявить себя судьям, находящимся в резерве.

Ранее NEWS.ru сообщил, что на матче отборочного турнира к женскому Евро-2022 Франция — Северная Македония будет работать российская бригада судей во главе с Верой Опейкиной.