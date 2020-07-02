В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR

https://static.news.ru/photo/f9860682-bc80-11ea-aa34-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Тамбовом» не будет использоваться система видеопомощника рефери (VAR), потому что данные команды не борются за попадание в Лигу чемпионов.

Он подчеркнул, что видеоассистенты могут работать на четырёх матчах в день, а в 4 июля пройдёт пять матчей тура чемпионата России.

На матчах «Ростова» и ЦСКА будет использоваться VAR, потому что они борются за попадание в Лигу чемпионов. В матче «Спартак» — «Тамбов» за Лигу чемпионов никто не борется, — цитирует Кашшаи ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все матчи 26-го тура РПЛ пройдут с использованием VAR, за исключением встречи между московским футбольным клубом «Спартак» и «Тамбовом». Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв, его ассистентами выступят Валерий Данченко и Владимир Миневич.