В ожидании прогулки: с кем сборная России сыграет в Лиге наций УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка Лиги наций УЕФА. Сборная России по футболу сыграет в группе вместе с Израилем, Албанией и Исландией. Этот квартет кажется самым слабым из всех в дивизионе B. Рассказываем подробнее о соперниках российской команды.

Исландия

Некогда феерившая на Евро-2016 сборная сейчас переживает не лучшие времена. Команда провалила квалификацию чемпионата мира — 2022 в Катаре, набрав там всего лишь девять очков и заняв предпоследнее место в отборочной группе. Островитян обошли немцы, македонцы, румыны и даже армяне. Превзойти удалось лишь Лихтенштейн. На минувший евро исландцы также не пробились.

В сборной Исландии в последние годы произошла череда сексуальных скандалов, из-за которых команда лишилась нескольких лидеров. Среди них полузащитник «Эвертона» Гилфи Тор Сигурдссон, которого подозревают в педофилии. В итоге сейчас в команде практически не осталось даже средних по европейским меркам футболистов, а суммарная трансферная стоимость исландцев по версии портала Transfermarkt.de составляет смешные 21,3 миллиона евро. В общем, сейчас эта сборная кажется самым сладким соперником для сборной России в Лиге наций из первой корзины дивизиона B.

Последний раз россияне встречались с исландцами в 2013 году и выиграли со счётом 2:0. Ещё более уверенную победу (3:0) россияне добыли в 1996-м. Однако обе встречи носили товарищеский характер. В квалификации к крупным турнирам россиянам приходилось тяжелее. В отборе на ЧМ-1994 фаворит одержал скромную домашнюю победу со счётом 1:0 и потерял очки на выезде, сыграв вничью. Спустя шесть лет из-за легендарного автогола Юрия Ковтуна россияне в отборе на Евро-2000 и вовсе проиграли в гостях. Дома была снова достигнута трудовая минимальная победа.

Израиль

В отличие от Исландии, в последние годы израильтяне находятся на подъёме. Команда провела очень хороший отборочный турнир к чемпионату мира — 2022, набрав 16 очков и заняв третье место в группе. Обойти команду смогли лишь грозные датчане и гораздо менее грозные шотландцы, однако позади остались Австрия, Фарерские острова и Молдова. Особенно запомнилась домашняя игра Израиля против австрийцев, в которой хозяева деклассировали оппонента со счётом 5:2.

Общая трансферная стоимость израильтян в два с половиной раза превышает показатель исландцев, а в составе есть пара хороших футболистов. Прежде всего, в атаке. Главной звездой считается вингер донецкого «Шахтёра» Манор Соломон, а в центре нападения играют Мунас Даббур и Шон-Зальман Вайссман. Футболисты находятся не на последних ролях в «Хоффенхайме» и «Вальядолиде» соответственно.

У сборной России богатая история встреч с Израилем, которая насчитывает аж 10 матчей. При этом у россиян лишь небольшое преимущество: четыре победы при трёх поражениях и трёх ничьих. Команды сталкивались в квалификациях ЧМ-2014 и Евро-2008. В первом случае россияне одержали две уверенные победы, а вот во втором всё было гораздо печальнее. Сначала подопечные Гуса Хиддинка сыграли вничью дома, а затем проиграли на выезде и чуть не лишились путёвки на историческое Евро. Тогда на помощь пришли хорваты.

Албания

Албанцы попались нам из четвёртой корзины, однако именно они кажутся наиболее серьёзным соперником для россиян. В отборе на ЧМ-2022 команда набрала 18 очков и финишировала вслед за Польшей и Англией, сумев обойти Венгрию, Андорру и Сан-Марино. В 2016-м команда впервые в истории попала на Евро и выступила там успешнее россиян. Команда с тремя очками заняла третье место в группе и даже имела шансы на плей-офф.

У Албании самый дорогой состав из всех участников группы после россиян, стоимость их игроков оценивается в 77 миллионов евро. Вратарь Томас Стракоша и защитник Эльсеид Хюсай играют за «Лацио», а игрок центра обороны Мараш Кумбулла является восходящей звездой «Ромы». Есть в команде еще один яркий представитель итальянской серии А: атакующий полузащитник Недим Байрами — ключевой футболист «Эмполи». Остальные футболисты по именам скромнее, но в целом команда представляет собой очень крепкую европейскую сборную.

Россия с Албанией играла всего дважды. Обе встречи прошли в рамках квалификации Евро-2004. В Волгограде россияне не оставили шансов сопернику, разгромив того со счётом 4:1, а вот на выезде сенсационно проиграли. Причём албанцы тоже взяли достаточно уверенные три очка, победив с счётом 3:1.