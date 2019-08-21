https://static.news.ru/photo/9588ffe4-c3f3-11e9-bc2c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: rubin-kazan.ru

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.

Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, что теперь делать, — приводит слова Кияева ТАСС .

В июне 2019 года 25-летний Сутормин перешёл из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а в июле переехал из Татарстана в «Зенит» (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Сутормина 50 тыс. рублей., при рыночной стоимости игрока в 120 млн рублей. В электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) переход 25-летнего игрока из «Оренбурга» в «Рубин» был зарегистрирован 28 июня, и по его условиям была предусмотрена фиксация оплаты до 1 августа в размере 50 тыс. рублей. Аналогичную сумму в те же самые сроки предусматривает трансфер футболиста из «Рубина» в «Зенит».

За подготовку Сутормина академии «Строгино», «Химок», «Зенита», а также астраханский «Волгарь», где он играл, получат на всех 5500 рублей от «Рубина» и «Зенита». Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС) по статусу и переходам футболистов, новый клуб игрока при переходе футболиста должен выплатить 5,5% от суммы трансфера спортивным школам и клубам, участвовавшим в его подготовке до 23 лет.

Между тем «Химки» отказались от компенсации за переход Сутормина в «Зенит», писал News.ru.