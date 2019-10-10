Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Нижегородской области в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» подписали соглашение о развитии футбола в регионе.
Подписи под соглашением поставили министр спорта Павел Колобков, президент РФС Александр Дюков, губернатор области Глеб Никитин, передаёт корреспондент News.ru.
У нас утверждена стратегия развития футбола вместе с РФС на правительственном уровне. Стратегия предусматривает подписание ряда соглашений по развитию футбола в регионах, — сказал Колобков журналистам после подписания.
Ранее сообщалось, что в рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, на стенде оргкомитета Евро-2020 жители и гости города смогут увидеть главный трофей европейского футбола, писал News.ru.
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