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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что при жеребьёвках сборные России и Украины разводятся в разные группы.

По его словам, это обусловлено вопросами безопасности, которая является одной из самых важных вещей, передаёт РИА Новости. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже...