В «Локомотиве» объяснили отставку Николича желанием играть в другой футбол
Сергей Стариков
Сергей Стариков
10:49, 15 декабря 2021
Марко НиколичФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн признался, что причиной отставки главного тренера Марко Николича было желание привить команде другой стиль игры. По словам функционера, это необходимо для развития футболистов и повышения их трансферной стоимости. Его слова приводит «Чемпионат».
Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Не такой, в который играл Марко. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль. По стратегии стоимость команды должна быть около €250 млн — для этого нужно показывать современный, быстрый футбол. Руководство дало задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг, — сказал Цорн.
Также спортивный директор объяснил, почему в клубе решили назначить Маркуса Гисдоля на должность главного тренера. По словам Цорна, одним из важных аспектов было то, что немецкий специалист «понимал философию» Ральфа Рангника — бывшего директора по спорту и развитию «Локомотива», а ныне наставника «Манчестер Юнайтед».
Также Цорн признался, что назначение Гисдоля было обусловлено пониманием того, как именно он будет работать с командой, а также его доступностью на рынке. Функционер подчеркнул, что клубу не пришлось платить большие отступные за приглашение специалиста.
Гисдоль известен по работе с немецкими «Штутгартом», «Шальке», «Хоффенхаймом», «Гамбургом» и «Кёльном». Тренер возглавил «Локомотив» в октябре 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» провели 12 матчей, в которых одержали три победы, потерпели шесть поражений, а три встречи свели вничью.
Ранее нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов объяснил, что поражение от тульского «Арсенала» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу стало следствием неидеально выстроенного тренировочного процесса. Об этом он сказал болельщикам по окончании встречи.