В «Локомотиве» объяснили отставку Николича желанием играть в другой футбол

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн признался, что причиной отставки главного тренера Марко Николича было желание привить команде другой стиль игры. По словам функционера, это необходимо для развития футболистов и повышения их трансферной стоимости. Его слова приводит «Чемпионат».

Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Не такой, в который играл Марко. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль. По стратегии стоимость команды должна быть около €250 млн — для этого нужно показывать современный, быстрый футбол. Руководство дало задачу перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг, — сказал Цорн.

Также спортивный директор объяснил, почему в клубе решили назначить Маркуса Гисдоля на должность главного тренера. По словам Цорна, одним из важных аспектов было то, что немецкий специалист «понимал философию» Ральфа Рангника — бывшего директора по спорту и развитию «Локомотива», а ныне наставника «Манчестер Юнайтед».

Также Цорн признался, что назначение Гисдоля было обусловлено пониманием того, как именно он будет работать с командой, а также его доступностью на рынке. Функционер подчеркнул, что клубу не пришлось платить большие отступные за приглашение специалиста.

Гисдоль известен по работе с немецкими «Штутгартом», «Шальке», «Хоффенхаймом», «Гамбургом» и «Кёльном». Тренер возглавил «Локомотив» в октябре 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» провели 12 матчей, в которых одержали три победы, потерпели шесть поражений, а три встречи свели вничью.

Ранее нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов объяснил, что поражение от тульского «Арсенала» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу стало следствием неидеально выстроенного тренировочного процесса. Об этом он сказал болельщикам по окончании встречи.