В Кубке Дании по футболу забили необычный гол

https://static.news.ru/photo/2ea4be06-265a-11eb-8a7f-fa163e074e61_660.jpg Николай Геертсен Фото: lyngby-boldklub.dk

Защитник датского клуба «Лонгбю» Николай Геертсен забил эффектный гол в матче 1/16 финала Кубка Дании со «Слагелсом». Видео было опубликовано на YouTube-канале LyngbyBoldklub1921 (официальный канал «Лонгбю»).

Геертсен сначала попал в перекладину ударом в падении через себя, а затем слёта добил отскочивший мяч в сетку.

Этот гол претендует на премию Ференца Пушкаша за лучший гол года.

Матч завершился победой «Лонгбю» со счётом 9:0.

8 ноября NEWS.ru писал о том, как нидерландский полузащитник клуба «Ковентри Сити» Густаво Хамер сразил поклонников футбола красивым голом в ворота «Уотфорда». Он воспользовался отскоком и отправил мяч головой из-за пределов штрафной.