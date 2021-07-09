В Кремле высказались о назначении нового главного тренера сборной

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, кто должен работать главным тренером сборной России по футболу после отставки Станислава Черчесова. По его словам, Кремль не против назначения иностранного специалиста, сообщает ТАСС.

Главное, чтобы сборная у нас играла, — сказал Песков, отвечая на вопрос о зарубежном тренере.

Он уточнил, что в Кремле считают, что решения о назначении должны принимать спортивные власти, любительские рассуждения не входят в круг интересов.

Станислав Черчесов работал со сборной России на протяжении пяти лет. Вместе с командой ему удалось выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. На Евро-2020 коллектив не сумел выйти из группы B, заняв последнее место. Именно такой неудовлетворительный результат стал главной причиной нападок на тренера со стороны болельщиков. Впоследствии во время прямой линии президент страны Владимир Путин намекнул на кадровые изменения.

Ранее 57-летний специалист заявил, что его не увольняли с должности. Решение было принято с обоюдного согласия Российского футбольного союза и самого тренера.