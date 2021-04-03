В «Краснодаре» подтвердили отставку Мусаева

https://static.news.ru/photo/6b4aa70e-952b-11eb-ad0a-96000091f725_660.jpg Мурад Мусаев Фото: ФК Краснодар/facebook.com

Представители футбольного клуба «Краснодар» подтвердили отставку главного тренера команды Мурада Мусаева. Сообщение было обнародовано в воскресенье, 4 апреля.

Мусаев написал заявление об увольнении накануне. 3 апреля «быки» под его руководством проиграли «Ахмату» со счётом 0:5. В начале марта «Краснодар» был разгромлен московским «Спартаком». Матч в столице завершился со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Краснодар», ещё недавно выступавший в Лиге Европы, находится на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

После поражения от команды из Грозного Мусаев написал заявление об увольнении.

Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни, — говорится на сайте клуба.

При Мусаеве «быки» брали бронзу чемпионата страны, выходили в групповой этап Лиги Чемпионов, играли в плей-офф Лиги Европы. По непроверенным сведениям, новым наставником коллектива может стать покинувший ЦСКА Виктор Гончаренко.

Как ранее передавал NEWS.ru, хорват Ивица Олич назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА.