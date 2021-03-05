В футболе разрешили играть рукой

https://static.news.ru/photo/a732ffdc-7dcf-11eb-85c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил трактовку правила игры рукой. Теперь случайная игра рукой, в результате которой был забит гол или появилась такая возможность, больше не считается нарушением. Новые правила вступят в силу 1 июля 2021 года.

Тем не менее любой гол, забитый рукой, не будет засчитан, даже если касание было неумышленным. Также игра рукой считается нарушением, если игрок умышленно касается мяча кистью или рукой, — сообщается на сайте IFAB.

Кроме того, нарушением считается, когда тело игрока «неестественно увеличилось в размерах» (если положение кисти или руки не является следствием движения тела). При определении неестественного увеличения площади тела за счёт рук арбитр должен учитывать, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретный ситуации, подчеркивается в новых правилах.

В ассоциации приняли изменения в связи с тем, что интерпретация случаев игры рукой не всегда была последовательной «из-за неправильного применения правила».

Как писал NEWS.ru, совет директоров Международного совета футбольных ассоциаций одобрил продление действия правила, разрешающего одной команде производить пять замен в течение матча, на весь сезон-2020/21. Такое решение было принято из-за возможного влияния коронавируса на состояние футболистов и ужесточение календаря матчей. При этом решение о введении этого правила остаётся на усмотрение каждого организатора соревнований.