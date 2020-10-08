Уткин и Радимов заключили пари на итоговое место «Спартака» в РПЛ

https://static.news.ru/photo/47ccd106-095f-11eb-8269-fa163e074e61_660.jpg Владислав Радимов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Известный журналист Василий Уткин предложил бывшему игроку петербургского «Зенита» Владиславу Радимову заключить пари, предметом которого станет итоговое место московского «Спартака» в нынешнем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

Я уже предложил в Twitter пари. И Радим ответил, что готов. Итак: Владислав Радимов говорит, что по итогам чемпионата «Спартак» не будет в тройке. Я говорю, что будет. Осталось выбрать предмет спора, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По предложению журналиста, проигравший пари должен будет оплатить стол на четверых — помимо участников спора ещё двоих приглашает победитель. Кроме того, Уткин предлагает и вторую часть «подведения итогов» пари.

Проигравший должен будет в своём Instagram целую минуту (сколько позволяет инста) петь одну из заглавных песен фанатской трибуны команды-противника, — пишет Уткин.

И добавляет, что он готов в случае поражения спеть «Город над вольной Невой» или что-то из «шнуровского гимна», а Радимову предлагается исполнить «Боже, „Спартак“ храни!» или «типа того».

Как сообщает сам Уткин, Радимов принял вызов и подтвердил участие в пари в своём Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что Василий Уткин спрогнозировал назначение главным тренером московского «Локомотива» Вадима Евсеева, ушедшего в отставку с аналогичной должности в ФК «Уфа».