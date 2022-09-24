Утиная охота: как поздний гол в ворота Киргизии спас репутацию россиян Сборная России провела первый официальный матч в году и разочаровала качеством игры

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбол в российской новостной повестке сейчас, мягко говоря, не на первом месте, однако первый в году официальный матч национальной сборной, несмотря ни на что, был ожидаемым событием. Конечно, киргизская команда не самая звездная на свете, но в текущей ситуации стоит ценить любого оппонента, согласного сыграть с россиянами. Рассказываем подробнее о том, как это было.

В ожидании возвращения

Валерию Карпину пришлось экспериментировать с составом, так как из-за проблем с логистикой было решено не дергать целую группу легионеров, среди которых Александр Головин, Магомед Оздоев, Никита Хайкин. За границей выступает и Артем Дзюба, однако Карпин, кажется, не позвал бы его в сборную ни при каких обстоятельствах.

В итоге российская национальная команда была составлена исключительно из игроков РПЛ, в сборной появилось аж 11 новых фамилий. Среди них есть как весьма очевидные кандидаты типа Даниила Хлусевича или его тезки Уткина, так и совсем не очевидные. Среди них полузащитники «Крыльев Советов» Александр Коваленко и Роман Ежов, а также защитник «Ростова» Александр Сильянов. По последнему кандидату у болельщиков было больше всего вопросов. Возможно потому, что Карпин возглавляет именно «Ростов».

Тренеру сборной также пришлось решать кадровые проблемы. Травмы накануне сбора получили защитник ЦСКА Игорь Дивеев и атакующий хавбек «Динамо» Арсен Захарян, паузу из-за проблем со здоровьем попросил опорник «Спартака» Роман Зобнин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Зобнин

Карпин немного удивил стартовым составом на игру. Георгий Джикия, в последние годы считавшийся железобетонным игроком основы, уступил место защитнику «Краснодара» Сергею Бородину, а в полузащите с первых минут вышли Коваленко и вингер «Зенита» Зелимхан Бакаев, который крайне редко попадает в стартовый состав своего клуба. Не все ожидали увидеть в старте и Ежова, а капитанская повязка досталась защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву.

В составе сборной Киргизии было две любопытных для российских болельщиков фамилии. Капитаном команды является Валерий Кичин, который сменил несколько клубов РПЛ, а с 2020 года выступает за «Енисей». Чуть менее яркой клубная карьера была у главного тренера сборной Киргизии россиянина Александра Крестинина, который в основном выступал в низших российских лигах. В национальной киргизской команде он работает с 2014 года.

Киргизия, в отличие от сборной России, имела в последнее время достаточное количество игровой практики на международном уровне, да и футболисты в этой команде явно лучше сыграны друг с другом. Было очень любопытно узнать, хватит ли сборной России класса, чтобы нивелировать это преимущество.

Раз на раз

Встреча проходила на 23-тысячном стадионе «Спартак» в Бишкеке, который зрители заполнили почти полностью. Телекартинка отлично передавала праздничную атмосферу на трибунах. Все-таки соперник такого уровня крайне редко приезжает в Киргизию.

Сборная России с первых минут взяла мяч под контроль, а при потерях использовала высокий прессинг. Стало понятно, что команда Карпина будет играть первым номером, а хозяева — искать счастья в контратаках.

На пятой минуте сборная России организовала первый опасный момент: Коваленко с правого фланга сделал передачу на Александра Соболева, который мог бы отправить мяч в пустые ворота, если бы пас был чуть точнее. В целом же россияне успешно проходили через пас центр поля, но в заключительной стадии атак россиянам не хватало точной передачи или внятного удара.

Киргизия же, начиная с 15-й минуты, все чаще атаковала. Особенно хорошо хозяевам удавались атаки правым флангом. Серьезной опасности у ворот Матвея Сафонова не возникало до 24-й минуты, зато первый же удар киргизов в створ ворот обернулся голом. Алимардон Шукуров решился на удар из пределов штрафной, находясь в окружении соперников, а мяч рикошетом от штанги влетел в ворота. Обвинять Сафонова в пропущенном голе очень сложно.

Россияне достаточно быстро пришли в себя. На 28-й минуте Бакаев сделал перспективную передачу в штрафную на Даниила Фомина, которого зачем-то с размаху ударил по ногам защитник сборной Киргизии. У рефери не было шансов не назначить пенальти, который очень спокойно реализовал Соболев.

Россияне не смогли развить успех до конца первого тайма, да и шансов на это у них практически не было. Команды ушли на перерыв при ничейном счете. Равной виделась и игра команд.

Второй тайм

Карпин в перерыве пошел на радикальные перестановки. Тренер сборной России сделал девять замен, оставив на поле только Сафонова. Отдельной интригой было то, как проявит себя связка Уткина и Николая Комличенко. Этот дуэт атакующих игроков «Ростова» навел много шороху в последних встречах РПЛ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Валерий Карпин

На 58-й минуте связка сработала. Уткин сделал шикарный заброс на Комличенко, но тот с линии штрафной пробил метров на пять выше ворот. К сожалению, этот эпизод был единственным опасным моментом в исполнении россиян в первой половине второго тайма. Игра у номинального второго состава гостей не клеилась. Не хватало ни скорости, ни агрессии, ни точности в передачах. При этом совершенно не блистали и хозяева. Так что игра не могла доставить удовольствия вообще никому.

Очередная эскалация игры произошла на 73-й минуте, когда Уткин снова вывел Комличенко на ударную позицию. На этот раз форвард оказался один на один с вратарем, который отразил мяч ногами. Этот эпизод не стал катализатором для радикального улучшения качества игры сборной России. Подопечные Карпина больше контролировали мяч, но не могли создать у ворот соперника ничего опасного. При этом процент брака был просто чудовищным.

Но в составе сборной России все же нашелся герой, который принес победу команде в тяжелейшем матче. Уткин поменялся ролями с Комличенко, сам оказался на ударной позиции и показал партнеру по команде, как нужно забивать. Мяч после его удара с линии штрафной влетел в девятку.

Этот эпизод подвел черту под унылым по игре и приятным по результату матчем. Неважно, в каких условиях собирается сборная России, в матчах с соперником такого уровня болельщики рассчитывают видеть что-то более приличное.