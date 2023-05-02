Умер Андрей Малосолов: что случилось, чем был известен Журналисту, спортивному функционеру и известному болельщику было 50 лет

Фото: vk.com/malosolov

Футбольный болельщик, журналист и общественный деятель, спортивный функционер Андрей Малосолов

Новость о смерти Андрея Малосолова шокировала поклонников российского футбола. Известному журналисту, функционеру и болельщику было всего 50 лет. О проблемах со здоровьем информация в публичном поле не появлялась. NEWS.ru рассказывает подробно обо всем, что известно на данный момент, а также о биографии Малосолова.

Причина смерти

По информации Telegram-канала «Мутко против», Малосолов неожиданно потерял сознание, а очевидцы оперативно вызвали скорую помощь. Однако прибывшие врачи лишь констатировали его смерть. По словам журналиста Василия Конова, причиной случившегося стал оторвавшийся тромб. 4 января этого года Малосолов отметил 50-летие, у него остались жена и двое детей.

Уроженец Москвы и фанат ЦСКА

Малосолов влился в фанатское движение армейцев в 1985 году. Среди болельщиков получил прозвище Батумский. По его словам, это произошло после того, как его сняли с поезда Москва — Батуми в 1989-м. В грузинский город Малосолов ехал без билета на выездной матч с местным «Динамо», но вынужден был закончить путешествие уже в Туле.

В 1994 году Малосолов стал одним из основателей легендарной армейской фанатской группировки Red-Blue Warriors, а четырьмя годами ранее запустил «Русский фан-вестник» — первый журнал, посвященный фанатской субкультуре. Он просуществовал до 2007 года и стал культовым изданием. Всего вышло 27 номеров журнала, а главным успехом Малосолова стало интервью с британцем Дуги Бримсоном — автором книг-бестселлеров о фанатах.

Фото: vk.com/malosolov Алексей Безруцкий и Андрей Малосолов отмечают одно из многочисленных чемпионств ЦСКА

Работа в разных сферах журналистики

Малосолов успел поработать в нескольких изданиях. В разное время он был спортивным и политическим обозревателем «Версии», «Комсомольской правды» и «Российской газеты». На протяжении 10 лет Малосолов работал в РИА Новости, в качестве военкора побывал в зоне боевых действий в ходе Первой чеченской кампании, освещал конфликт в Югославии, а также протесты и всевозможные конфликты на территории России.

С 1998 по 2005 год Малослов был журналистом правительственного пула, освещал деятельность первых лиц государства. Некоторое время он также входил в пул Сергея Иванова, занимавшего ранее пост министра обороны России.

Во главе пресс-службы РФС

В 2005 году Малосолова пригласили на работу в Российский футбольный союз, где он занял должность руководителя пресс-службы. Сменивший Виталия Мутко на посту президента РФС Сергей Фурсенко принял решение расстаться с Малосоловым в 2010-м, однако на этом его работа в российском футболе не закончилась.

У истоков Всероссийского объединения болельщиков

В 2007 году Малосолов стал одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). У организации была неоднозначная репутация из-за активной работы с фанатскими группировками, некоторое время она занималась распространением билетов на матчи сборной России. Один из лидеров ВОБ Иван Катанаев признавался в использовании этой возможности для личного обогащения.

В 2016 году движение прекратило существование, а Малосолов высказал сожаление по этому поводу в интервью Sports.ru.

«Сожалею, что он развалился — да еще и с такой историей. Четыре года своей славы ВОБ поймал и действовал очень хорошо. Главное достижение — это привитие новой культуры боления за сборную, это аншлаги на матчах сборной, причем не за счет серой массы, а за счет активных болельщицких секторов. РФС и ВОБ тогда сделали футбол ажиотажным и модным — каждый работал и в своем поле, и сообща», — рассказывал Малосолов.

Фото: vk.com/malosolov Своё прозвище Батумский Андрей получил, по собственному свидетельству, когда по пути на выездной матч ЦСКА в Батуми был ссажен с поезда проводниками

Проект по созданию чемпионата России и Украины

Проект под названием Объединенная футбольная лига (ОФЛ) создали в 2013 году. Малосолов занимал пост пресс-секретаря Оргкомитета. Однако в 2014-м из-за событий на Украине проект пришлось свернуть. Непродолжительное время Малосолов проработал директором по PR и маркетингу в футбольном клубе «Жемчужина-Сочи», он также вел несколько передач на «Радио Спорт». Он также был преподавателем по спортивному маркетингу в МФПУ «Синергия».

В последние годы Малосолов занимался блогерской деятельностью, выступал экспертом в СМИ, часто появлялся в эфире федерального телеканала «Матч ТВ». Кроме того, он вел авторскую передачу на канале «Царьград». Соболезнования в связи со смертью Малосолова уже выразили в РФС и в ЦСКА.

«Исполнял много футбольных движух»

Малосолов был очень ярким человеком, который много сделал для российского футбола, рассказал NEWS.ru спортивный журналист и один из основателей газеты «Спорт-Экспресс» Сергей Микулик.

«Я знал Андрея давно и достаточно неплохо. Выражаю соболезнования вместе со всеми, кто его знал. Очень яркий человек, который исполнял много футбольных движух и как болельщик ЦСКА, и как руководитель пресс-службы РФС. Безумно жаль, что такие люди уходят в расцвете сил, когда человеку всего 50. Он мог еще много полезного, яркого и запоминающегося сделать для нашего футбола», — сказал Микулик.

Он также выразил соболезнования родным и близким умершего коллеги.