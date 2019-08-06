https://static.news.ru/photo/7aa65308-b853-11e9-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Уэйн Руни Фото: David Horn/imago sportfotodienst/Global Look Press

Нападающий американского футбольного клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни подписал контракт с английским «Дерби Каунти».

Как сообщает пресс-служба англичан, соглашение рассчитано до лета 2021 года с возможностью продления на сезон. 33-летний игрок присоединится к новой команде в январе 2020 года, когда у него закончится контракт с клубом MLS. Кроме того, он будет работать тренером клуба.

Руни перебрался в американскую лигу в июне 2018 года из «Эвертона». В текущем сезоне он провёл в составе «Ди Си Юнайтед» 23 матча и забил 11 голов.

В карьере Шрека также были выступления за «Манчестер Юнайтед», с которым он стал пятикратным чемпионом Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов. Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, забив 53 гола в 120 матчах.

Ранее сообщалось, что Уэйн Руни хочет вернуться в английский «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера, писал News.ru.