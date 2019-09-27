https://static.news.ru/photo/36f6b9d2-e129-11e9-a1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о запуске киберспортивного турнира по PES-2020, посвящённому чемпионату Европы 2020 года.

В турнире eEURO-2020 смогут принять участие все 55 ассоциаций — членов УЕФА, сообщает пресс-служба Оргкомитета чемпионата Европы.

Турнир станет крупнейшим событием в области eFootball, где каждый может получить шанс представлять свою страну. Команды будут состоять из двух — четырёх игроков.

С ноября 2019 года по январь 2020 года ассоциации будут выбирать состав команд на основе онлайн- или офлайн-турнира. Затем выбранная команда будет соревноваться в онлайн-квалификации eEURO и бороться за выход на финальный турнир в Лондоне.

Жеребьёвка состоится в январе 2020 года. Она разделит страны-участницы на десять групп для этапа онлайн-квалификации, которая пройдёт в период с марта по май 2020 года. Каждая страна проведёт два матча (один против одного) против других команд своей группы.

Шестнадцать стран будут претендовать на финальный турнир в Лондоне и бороться за то, чтобы стать первыми чемпионами УЕФА eEURO-2020.

Финал турнира пройдёт с 9 по 10 июля в Лондоне. Победители получат билеты на финал чемпионата Европы и крупный денежный приз.

УЕФА запускает е-ЕВРО-2020 — самый крупный в истории киберфутбольный турнир по PES 2020, посвященный чемпионату Европы!



Финал пройдет с 9 по 10 июля в Лондоне. Победители получат билеты на финал #ЕВРО2020 и солидный денежный приз.



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