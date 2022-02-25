УЕФА принял решение по участию «Спартака» в Лиге Европы

Российский футбольный клуб «Спартак» не будет исключён из Лиги Европы, об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи российских и украинских команд в еврокубках будут перенесены на нейтральные территории. Следовательно, «Спартак» сможет продолжить выступление в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось о том, что российские клубы могут быть исключены из еврокубков из-за осложнившейся политической ситуации на Украине. 25 февраля УЕФА собрал экстренное заедание для обсуждения российско-украинского вопроса. В итоге было принято решение перенести все матчи на нейтральную территорию.

Первый матч «Спартака» в 1/8 финала должен состояться 10 марта, второй — 17 марта.

«Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Бетису» в 1/16 финала Лиги Европы и завершил участие в турнире. «Спартак» остался единственным участником еврокубков из России.

Также сообщалось, что футбольный клуб «Спартак» может встретиться с одним из этих клубов в 1/8 финала Лиги Европы: «Аталанта», «Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс» и «Брага». Жеребьёвка плей-офф турнира состоится 25 февраля в 14:00.