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Футбол

УЕФА пообещал расследовать инцидент с расизмом на матче ПСЖ — «Истанбул»

10:18, 09 декабря 2020
Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что планирует провести расследование в связи с инцидентом на матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбулом».

Расизму и дискриминации во всех их проявлениях нет места в футболе, — говорится в сообщении УЕФА в Twitter.

В организации добавили, что команды доиграют приостановленный накануне матч 9 декабря, футболисты выйдут на поле в 18:55 по центральноевропейскому времени (20:55 мск).

Как сообщал NEWS.ru, матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» в рамках шестого раунда Лиги чемпионов был прерван из-за высказываний резервного арбитра о «чёрном парне» в адрес одного из помощников тренера стамбульской команды Пьера Вебо.

Отмечается, что румынский четвёртый арбитр встречи Себастьян Колтеску отчётливо произнёс в адрес Вебо слово negro, после чего тот возмутился и стал агрессивно уточнять у судьи, почему он позволил себе употребить такое слово.

Отметим, что изначально конфликт возник из-за фола на поле со стороны ПСЖ. Вебо был возмущён, что игроку французской команды не дали жёлтую карточку, чем и привлёк внимание арбитра. Колтеску сообщил главному судье встречи Овидиу Хацегану, что на скамейке турецкой команды неподобающим образом себя ведёт какой-то «чёрный парень», и попросил разобраться с этим.

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