УЕФА пообещал расследовать инцидент с расизмом на матче ПСЖ — «Истанбул»

Как сообщал NEWS.ru, матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» в рамках шестого раунда Лиги чемпионов был прерван из-за высказываний резервного арбитра о «чёрном парне» в адрес одного из помощников тренера стамбульской команды Пьера Вебо.
Отмечается, что румынский четвёртый арбитр встречи Себастьян Колтеску отчётливо произнёс в адрес Вебо слово negro, после чего тот возмутился и стал агрессивно уточнять у судьи, почему он позволил себе употребить такое слово.
Отметим, что изначально конфликт возник из-за фола на поле со стороны ПСЖ. Вебо был возмущён, что игроку французской команды не дали жёлтую карточку, чем и привлёк внимание арбитра. Колтеску сообщил главному судье встречи Овидиу Хацегану, что на скамейке турецкой команды неподобающим образом себя ведёт какой-то «чёрный парень», и попросил разобраться с этим.