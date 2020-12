УЕФА пообещал расследовать инцидент с расизмом на матче ПСЖ — «Истанбул»

В организации добавили, что команды доиграют приостановленный накануне матч 9 декабря, футболисты выйдут на поле в 18:55 по центральноевропейскому времени (20:55 мск).

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism