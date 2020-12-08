УЕФА пообещал расследовать инцидент с расизмом на матче ПСЖ — «Истанбул»

https://static.news.ru/photo/d662d6e2-39f0-11eb-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что планирует провести расследование в связи с инцидентом на матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбулом».

Расизму и дискриминации во всех их проявлениях нет места в футболе, — говорится в сообщении УЕФА в Twitter.

В организации добавили, что команды доиграют приостановленный накануне матч 9 декабря, футболисты выйдут на поле в 18:55 по центральноевропейскому времени (20:55 мск).

UEFA is aware of an incident during tonightâs Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

Как сообщал NEWS.ru, матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбулом» в рамках шестого раунда Лиги чемпионов был прерван из-за высказываний резервного арбитра о «чёрном парне» в адрес одного из помощников тренера стамбульской команды Пьера Вебо.

Отмечается, что румынский четвёртый арбитр встречи Себастьян Колтеску отчётливо произнёс в адрес Вебо слово negro, после чего тот возмутился и стал агрессивно уточнять у судьи, почему он позволил себе употребить такое слово.

Отметим, что изначально конфликт возник из-за фола на поле со стороны ПСЖ. Вебо был возмущён, что игроку французской команды не дали жёлтую карточку, чем и привлёк внимание арбитра. Колтеску сообщил главному судье встречи Овидиу Хацегану, что на скамейке турецкой команды неподобающим образом себя ведёт какой-то «чёрный парень», и попросил разобраться с этим.