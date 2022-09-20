УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины по футболу после жалобы РФ

Фото: IMAGO/Fotostand / van der Velden/Global Look Press

Александр Петраков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал главного тренера сборной Украины Александра Петракова после жалобы от РФС. Об этом в соцсетях сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет честь оплатить, — написал Павелко.

Ранее Павелко сообщил, что сборная России по футболу не будет присутствовать 9 октября на жеребьевке Евро-2024, команду отстранят от участия в турнире. Позже эту информацию подтвердили в Российском футбольном союзе.

Причиной названо февральское решение УЕФА об отстранении российских клубов и сборной от всех международных турниров в связи с военной операцией на Украине. Также ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России.