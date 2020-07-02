УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов сезона-2020/21

https://static.news.ru/photo/045643c4-bc54-11ea-a35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/21, который стартует матчами первого тура 20–21 октября.

Второй тур состоится 27–28 октября, третий — 3–4 ноября, четвёртый — 24–25 ноября, пятый — 1–2 декабря, шестой — 8–9 декабря. Матчи плей-офф стартуют 16 февраля 2021 года. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Полуфиналы намечены на 27 и 28 апреля (первые матчи) и 4 и 5 мая (ответные). Финальный матч турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

Как говорится в сообщении пресс-службы УЕФА, чтобы избежать пересечения со сроками финальных раундов сезона-2019/20 и влияния на состав участников, а также на клубы, которые могут оказаться участниками финальной и начальной стадий двух сезонов, отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы будут состоять из одного матча. Исключением будет раунд плей-офф, который пройдёт в формате спаренных матчей. Хозяев поля в одноматчевых раундах определит жеребьёвка.

Таким образом, новый сезон Лиги чемпионов сдвинут по срокам из-за пандемии коронавируса, которая не позволила завершить сезон-2019/20 в планируемые даты.

Между тем жеребьёвки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 пройдут в Афинах в Культурном центре имени Ставроса Ниархоса 1 и 2 октября 2020 года соответственно.

Ранее УЕФА утвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Кроме того, финал, полуфиналы и четвертьфиналы Лиги чемпионов текущего сезона пройдут в формате «Финала восьми» в португальском Лиссабоне 12–23 августа, а Лига Европы будет доиграна в Германии с 10 по 21 августа. Финал состоится в Кёльне, писал NEWS.ru.