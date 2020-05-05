УЕФА не будет рекомендовать переход на систему «весна-осень»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается рекомендовать своим членам переходить с системы розыгрыша «осень-весна» на систему «весна-осень».
Отмечается, что у УЕФА нет абсолютно никаких планов в изменении системы,
Ранее руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен