УЕФА не будет рекомендовать переход на систему «весна-осень»

https://static.news.ru/photo/7f08a7f8-8ebc-11ea-aaae-fa163e074e61_660.jpg Фото: osnapix via imago-images.de/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается рекомендовать своим членам переходить с системы розыгрыша «осень-весна» на систему «весна-осень».

Отмечается, что у УЕФА нет абсолютно никаких планов в изменении системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.