УЕФА готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов

https://static.news.ru/photo/70eac1e8-9794-11ea-b627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем это планировалось изначально. Об этом заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Турнир должен пройти в 12 городах. С властями девяти из них переговоры прошли успешно, в трёх есть некоторые проблемы. УЕФА будет решать их позже, отметил глава союза.

Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то мы готовы провести чемпионат и в десяти, и в девяти, и в восьми городах, — передаёт beIN Sports слова Чеферина.

Изначально проведение турнира было запланировано с 12 июня по 12 июля 2020 года в Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене и Амстердаме. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесён на 2021 год.

Ранее в УЕФА посчитали, что Франция поспешила с завершением чемпионата Франции по футболу. Чеферин назвал это решение преждевременным. Об этом писал NEWS.ru.