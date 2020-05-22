У тренера ФК «Оренбург» обнаружили коронавирус

Тренер вратарей футбольного клуба «Оренбург» Платон Захарчук сдал положительный тест на коронавирус.
Ещё у четырёх человек: футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов — выявлено наличие в организме антител,
Это говорит о том, что ранее они контактировали с заражёнными. На сегодняшний день никаких симптомов болезни у игроков и тренера нет, — говорится в сообщении.
Игроки будут соблюдать предписанный режим самоизоляции и впоследствии сдадут дополнительные тесты.
Что касается Захарчука, у которого было обнаружено заражение, он «будет выполнять предписание Роспотребнадзора».
Ранее нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.
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