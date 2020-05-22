Футбол

У тренера ФК «Оренбург» обнаружили коронавирус

13:30, 22 мая 2020 11
Платон Захарчук Платон Захарчук Фото: fcorenburg.ru

Тренер вратарей футбольного клуба «Оренбург» Платон Захарчук сдал положительный тест на коронавирус.

Ещё у четырёх человек: футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов — выявлено наличие в организме антител, сообщается на официальном сайте команды.

Это говорит о том, что ранее они контактировали с заражёнными. На сегодняшний день никаких симптомов болезни у игроков и тренера нет, — говорится в сообщении.

Игроки будут соблюдать предписанный режим самоизоляции и впоследствии сдадут дополнительные тесты. 

Что касается Захарчука, у которого было обнаружено заражение, он «будет выполнять предписание Роспотребнадзора».

Ранее нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.

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