У тренера ФК «Оренбург» обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/f6c8834e-9c18-11ea-9d71-fa163e074e61_660.jpg Платон Захарчук Фото: fcorenburg.ru

Тренер вратарей футбольного клуба «Оренбург» Платон Захарчук сдал положительный тест на коронавирус.

Ещё у четырёх человек: футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов — выявлено наличие в организме антител, сообщается на официальном сайте команды.

Это говорит о том, что ранее они контактировали с заражёнными. На сегодняшний день никаких симптомов болезни у игроков и тренера нет, — говорится в сообщении.

Игроки будут соблюдать предписанный режим самоизоляции и впоследствии сдадут дополнительные тесты.

Что касается Захарчука, у которого было обнаружено заражение, он «будет выполнять предписание Роспотребнадзора».

Ранее нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.