У футболиста «Боруссии» диагностировали злокачественную опухоль яичка У футболиста Себастьяна Аллера диагностировали злокачественную опухоль яичка

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Себастьян Аллер

У нападающего дортмундской «Боруссии» Себастьяна Аллера диагностировали злокачественную опухоль яичка, говорится на сайте клуба. Диагноз подтвердило гистологическое исследование. Футболисту теперь предстоит курс химиотерапии.

Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма. Наши мысли с ним в это трудное время, — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Аллер перешел в «Боруссию» в июне 2022 года, подписав с клубом четырехлетний контракт. Форвард был приобретен дортмундцами за рекордные €31(+4) млн.

Ранее генменеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что у нападающего Родиона Амирова, который был выбран клубом на драфте в 2020 году, диагностировали опухоль мозга. Хоккеист находится на лечении в Германии.