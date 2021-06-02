У Черчесова всё по плану: почему непонятная ничья от Польши — это нормально

До старта чемпионата Европы осталось всего ничего. Уже через две недели подопечные Станислава Черчесова сыграют свой первый матч на европейском первенстве против бельгийцев. А пока сборная России ведёт активную подготовку и в рамках этой подготовки проводит контрольные матчи. Первый из них уже отгремел в польском городке Вроцлав против местной команды и завершился ничейным результатом. Рассказываем, как прошла игра и почему счёт на табло не должен расстраивать.

Контрольная задача

Начнём с самого главного: к любому контрольному матчу нужно относиться достаточно посредственно. Это всего лишь один из этапов подготовки, который в максимально общих чертах позволяет оценить положение дела. Самый главный аргумент в этом отношении — чемпионат мира 2018 года. Контрольные встречи перед домашним мировым первенством совсем не шли у подопечных Черчесова, но зато какого результата удалось добиться на самом турнире!

Впрочем, даже при не самом высоком статусе и значении контрольных встреч в игре с Польшей было несколько важных целей. Главная из них — формирование окончательной заявки на Евро.

Перед стартом матча во Вроцлаве в заявке российской команды числилось 29 игроков, но загвоздка в том, что на турнир в итоге смогут поехать только 26. Поэтому троих футболистов в любом случае предстояло отколоть. Кого именно, по большому счёту, решалось в игре против Польши. Поэтому этот матч был чуть ли не последней возможностью для большинства футболистов проявить себя перед наставником команды.

Легионеры в лазарете, Жирков — в запасе

Ещё за нескольких суток стало известно, что в контрольном матче против Польши принять участие не смогут два лидера минувшего чемпионата мира 2018 года Марио Фернандес и Денис Черышев. Оба футболиста в последние дни проводили подготовку по индивидуальной программе и были неготовы к первому контрольному матчу. Им дали возможность в спокойном режиме восстановиться. Для Черышева, который совсем недавно присоединился к национальной команде после длительного сезона в Испании, это особенно актуально.

Вынужденное отсутствие такого ключевого игрока, как Фернандес (на него совершенно точно рассчитывает Черчесов), привело к интересным перестроениям в составе. Например, на его фланге появился Вячеслав Караваев (обычно играет слева), а на левую бровку отправили Далера Кузяева вместо вечного Юрия Жиркова (Далер обычно в сборной играет в центре).

Но на этом интересные преображения в сборной не закончились. Большим сюрпризом стала парочка Александр Головин и Алексей Миранчук. Такой расклад событий удивил многих.

Караваев стремится на Евро

Поляки начали матч достаточно агрессивно: сразу же завладели мячом, начали наседать на ворота Антона Шунина и, собственно, уже на четвёртой минуте открыли счёт во встрече. Автором гола стал Якуб Шверчок. Футболист принял мяч на линии вратарской и наилегчайшим образом перевёл его низом в ближний угол. После забитого гола мяч ещё какое-то время подержался у подопечных Паулу Соуза. Правда, недолго.

Уже на 21-ой минуте россияне смогли довести свой первый опасный выход до логического завершения. После длинного заброса Головина на дальнюю штангу Караваев с близкого расстояния в одно касание отправил мяч в сетку ворот. Лукаш Фабьяньски не спас.

Стоит отметить, что пропущенный гол не надломил соперника. Поляки создали ещё несколько опасных моментов. Однако стоит отметить, что не было какого-то доминирования со стороны подопечных Соуза. Наоборот, к середине тайма мы перехватили инициативу и стали навязывать свою игру. А под занавес первой 45-минутки и вовсе могли уходить с поля с преимуществом в один гол. Караваев оформил прострел на Дзюбу, но форвард сборной не успел его замкнуть.

На перерыв ушли в итоге с ничейным результатом (1:1) и с пониманием, что Караваев очень хочет на Евро.

Тайм экспериментов

Второй тайм прошёл полностью под девизом: «перемен требует наши сердца» (1 июня как раз исполнилось 35 лет с выхода легендарной композиции). Черчесов начал тасовать просто всех: Дивеев вышел вместо Семёнова, Мухин вместо Оздоева, Жемалетдинов вместо Миранчука, Сафонов вместо Шунина, Жирков вместо Кузяева. Наставник России действительно решил попробовать всех.

Естественно, такие многочисленные перестроения сильно сказались на игре: владение, инициатива всё ушло на второй план. На передний же план вышла тяжёлая, местами сумбурная игра. При бОльшей удачи поляки могли забивать не один мяч. Но счёт удалось сохранить. И это уже прогресс.

Хоть замены вообще не усилии нашу команду, но наверняка дали важную почву для размышлений Черчесову. На то, собственно, и был расчёт.