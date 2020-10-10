Турецкий мир: сборная России потеряла первые очки в Лиге наций

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NEWS.ru рассказывает, как команда Станислава Черчесова преодолевала очередные кадровые потери из-за вспышки коронавируса и противостояла турецкой сборной на динамовской «ВТБ Арене» в Петровском парке.

Без альтернатив в отсутствие Джикии и Фернандеса

Если так пойдёт и дальше, Лигу наций впору будет переименовывать в «Лигу коронаций». И отнюдь, как вы понимаете, не в позитивном контексте. Ведь за последние дни при подготовке к поединку с турками российская сборная из-за положительных или сомнительных тестов на COVID-19 одного за другим лишилась голкипера Гильерме, а также защитников Георгия Джикию и Марио Фернандеса. Честно говоря, с утра в день игры возникли опасения, что матч вообще может не состояться — если бы в стане нашей национальной команды выявили бы ещё нескольких инфицированных футболистов.

Впрочем, такова реальность нынешней ситуации — нужно привыкать жить и играть бок о бок с пресловутым вирусом. И тренерский штаб Станислава Черчесова к этому, судя по всему, полностью готов.

Если вспомнить предыдущий — сентябрьский — блок игр национальной команды, тогда серьёзные вопросы возникли по формированию группы атаки: травмы Александра Головина и Алексея Миранчука заставили искать новые варианты наполнения привычной тактической схемы 4-2-3-1. Они были найдены, в том числе, и благодаря удачной находке в лице Далера Кузяева в роли левого атакующего хавбека, а также качественным действиям Антона Миранчука на позиции под нападающим.

Как итог — две победы над Сербией (3:1 дома) и Венгрией (3:2), позволившие россиянам уверенно возглавить свою группу в дивизионе B Лиги наций.

Но теперь кадровые проблемы затронули самое непрочное звено сборной России — оборону. Ведь без Джикии и Марио Фернандеса эту линию национальной команды даже трудно себе представить. А тут пришлось не только представлять гипотетически, но и в реальной жизни искать обоим столпам замену. И это — при катастрофически скудном выборе кандидатов.

Собственно говоря, и выбора как такового у Черчесова не было. Илья Кутепов, неуверенно сыгравший тремя днями ранее в контрольном поединке со Швецией, гарантировал себе место на скамейке запасных. А впервые вызванного из второй Бундеслиги Александра Жирова бросить в бой с корабля на бал в столь ответственный момент мог только сумасшедший. Станислав Саламович, как известно, к таковым не относится.

Вот и получилось, что пара центральных защитников сложилась методом исключения: Андрей Семёнов — Фёдор Кудряшов. Альтернатив у Черчесова и его помощников попросту не было. Но при этом стоит отметить, что в лице Кудряшова сборная получила определённый бонус конкретно в этом матче: ведь Фёдор выступает в чемпионате Турции, а значит, прекрасно знаком со многими игроками сборной этой страны и осведомлён о том, как им противостоять.

Антон не заскучал без брата Алексея

Отсутствие же Марио Фернандеса более или менее компенсировалось наличием в обойме Вячеслава Караваева. В сентябре фланговый игрок петербургского «Зенита» здорово сыграл на непрофильном для себя левом фланге, но теперь с энтузиазмом восполнил потерю ключевого игрока национальной команды на правой бровке. И своей игрой дал понять, что тоже вполне достоин характеристики «ключевой игрок сборной».

На левом фланге обороны против турок с первых минут вышел Юрий Жирков, относительно возраста которого в последнее время в соцсетях развернулась целая кампания доброжелательных мемов. Кое-кто даже шутил, что, к сожалению, не сохранились фото, как Юрий Валентинович играл ещё при Мамае (не путать с Мамаевым!), но факт остаётся фактом: накануне своего 37-летия универсальный игрок «Зенита» по-прежнему находится в отменной форме, позволяющей ему приносить пользу российской сборной.

Против турецкой команды, наставник которой Шенол Гюнеш использовал аналогичную тактическую расстановку, россияне с первых минут применили свои излюбленные приёмы: активный прессинг (временами — достаточно высокий), длинные продольные и диагональные забросы на Артёма Дзюбу и стандартные положения. Один из первых угловых у ворот гостей как раз и привёл к первому голевому моменту: Дзюба замкнул подачу от флажка убойным ударом головой в падении, но мяч пролетел чуть выше перекладины.

Турки, которые в тот же вечер, когда российская сборная неуклюже проигрывала в «товарняке» шведам, гоняли геройскую ничью (3:3) с немцами на поле соперника, на сей раз выглядели озадаченными. С выходом из-под российского прессинга у них наблюдались большие проблемы, да и атаки через фланги гости никак не могли наладить.

А вскоре подоспел и забитый мяч. Его авторство должны разделить между собой примерно поровну Роман Зобнин, здорово протащивший мяч справа и сделавший нацеленный прострел в центр штрафной площади, и Антон Миранчук, успевший пробить под перекладину за мгновение до жёсткого контакта с ногой защитника турецкой сборной.

Вообще же брат Антон заслуживает самых добрых слов. Когда Алексей Миранчук сначала выбыл из строя из-за повреждения задней поверхности бедра, а затем и отправился в «Аталанту» покорять итальянскую Серию А, были опасения, что оставшийся на родине Антон заскучает и уйдёт в тень. Но брата разлука с близнецом, похоже, только подхлестнула. Миранчук-российский стал выдавать классные матчи за «Локомотив», да и в сборной в сентябрьских и первом октябрьском матче в Лиге наций показал, что готов стать одним из лидеров команды.

Между тем россияне до конца первого тайма могли удвоить преимущество. Очередная атака веером с перемещением мяча с правого фланга левее привела к выходу Далера Кузяева тет-а-тет с голкипером гостей Фехми Гюноком. Жаль, что удару зенитовца совсем чуть-чуть не хватило точности: мяч прошёл буквально в сантиметрах от дальней штанги.

Впрочем, и турки перед уходом на перерыв тоже сподобились на острый момент, неплохо разыграв штрафной удар. Хорошо, что для Антона Шунина всё обошлось. Кстати, голкипер столичного «Динамо» ожидаемо занял место в воротах после не самого удачного выступления Сослана Джанаева в спарринге со шведами.

Ничья, равносильная победе

Перерыв (видимо, с эмоциональными речами Шенола Гюнеша в раздевалке) вкупе с заменой явно взбодрили турецкую команду. Симптоматично, что на поле появился Дженгиз Ундер, любящий и умеющий атаковать флангами — в центре у полузащитника итальянского «Милана» Хакана Чалханоглу в первом тайме мало что получалось. А вот Ундер сразу принялся нагружать работой Жиркова. Расчёт был понятен: всё-таки возрастному футболисту российской сборной во втором тайме было очевидно сложнее справиться со скоростным визави.

С правого турецкого фланга как раз едва и не пришёл ответный мяч. Капитан турок Бурак Йылмыз своей лысой головой, казалось, наверняка переправляет мяч в дальний угол ворот после верховой передачи. Но удар, на счастье россиян, получился чуточку неточным.

Разумеется, Черчесов принял ответные меры и выпустил Дениса Черышева вместо Кузяева. Понятно, что на левом фланге требовалось снизить давление на Жиркова, и эту задачу должен был решить своей активностью полузащитник испанской «Валенсии». В Ла лиге Денис из-за постоянных травм играет не так часто, как хотелось бы, но на заключительные полчаса против Турции его должно было хватить.

Однако уберечь свои ворота российской сборной всё-таки не удалось. Черчесова и его помощников наверняка больше всего расстроил тот факт, что гол случился не с игры, а после розыгрыша далеко не самого опасного штрафного. Защитники хозяев почему-то совсем потеряли из поля зрения Мериха Демирала, который укротил мяч у лицевой линии и успел прострелить мимо Шунина на Кенана Карамана. Последний издевательски закатил мяч за «ленточку» с полутора метров, хотя вполне мог забежать вместе с ним в ворота.

В игре явно наметился перелом, чему подтверждением стал плотный дальний «выстрел» Ундера, заставивший Шунина в броске «тащить» мяч из верхнего угла. Теперь это точно была та самая Турция, которая нагоняла страха нервов на бундестим тремя днями ранее. У гостей стали проходить быстрые атаки не только по флангам, но и по центру. Поэтому вполне логично, что Черчесов укрепил опорную зону, выпустив Юрия Газинского вместо Миранчука. Заодно на поле появился и вчерашний дебютант Андрей Мостовой, подменивший набегавшегося по правой бровке Алексея Ионова.

Заключительные четверть часа напоминали русскую рулетку: голевые моменты возникали у тех и других ворот: буквально через пару минут после дважды заблокированных Магомедом Оздоевым опасных ударов едва не забили Мостовой и Дзюба. А вскоре неутомимый Ундер справа под углом метров с 25 жахнул в перекладину.

В общем, это была та ничья, которую в определённом смысле можно назвать победой. Особенно с учётом всех кадровых трудностей, постигших российскую сборную. И эта ничья, кстати, позволила команде Черчесова сохранить лидерство в своей группе Лиги наций.