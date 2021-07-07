Туктамышева описала Дзюбу двумя словами

Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева описала нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу двумя словами. Это связано с тем, что спортсменка иногда плохо запоминает имена людей, заявила она в прямом эфире «Матч ТВ».

У меня есть проблемы с запоминанием имён, поэтому я даю спортсменам прозвища. Как называю Дзюбу? Просто Артём. Он — хороший и красивый человек, — сказала Туктамышева.

Девушка рада, что называет его просто по имени, «а то вдруг бы обидела». Но зато фигуристка не боится обидеть итальянского вингера Федерико Кьеза, которому она дала прозвище Носатик. К нему попал и игрок сборной Бельгии Кевин де Брюйне, которого она называет Рыжиком.

Ранее 24-летняя фигуристка оценила выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020 по футболу. Она не смотрела последний матч с участием команды Станислава Черчесова, потому что была занята. Однако считает, что в коллективе необходимо провести изменения, «чтобы не было застоя».