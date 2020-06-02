Легенда московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин официально стал безработным. А месть — это блюдо, которое подаётся холодным, и лучшее решение — уйти работать в другой клуб. NEWS.ru рассуждает, сможет ли Сёмин отбросить прошлое и открыть новую главу с тульским «Арсеналом».

Это четвёртый раз, когда Юрий Палыч покидает расположение «железнодорожников». Но в этот раз, при нынешнем руководстве, его точно не позовут обратно. Учитывая последние новости, неплохим вариантом может стать тульский «Арсенал». Игорь Черевченко возглавляет команду с ноября 2018 года, а действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. Руководитель туляков Гурам Аджоев в интервью NEWS.ru 22 мая не смог ответить на вопрос, продолжит ли работать наставник, но утверждает, что тренер показывает «достойные результаты».

Он продолжает работать с командой, готовит её к игре со «Спартаком». В том году мы были на шестом месте, сейчас пока седьмые в турнирной таблице. Это достойные результаты. При этом, естественно, всегда надо ставить новые задачи и стараться двигаться вперёд, — сказал Аджоев.

А на следующий день, 23 мая, в Telegram-канале блогера Василия Уткина появилась информация о возможном сотрудничестве Сёмина с «Арсеналом» с нового сезона. Об этом поговорили-поговорили и забыли. И вот 2 июня информация СМИ снова начала сотрясать воздух.

Игорь Черевченко Артур Лебедев/РИА Новости

Бедный Черевченко. Уже во второй раз по его душу приходит Юрий Палыч. Первый — в «Локомотиве», когда через год после победы команды в Кубке России в 2015 году он подал в отставку. Вообще Черевченко называют учеником Сёмина — сначала он работал в тренерском штабе его помощником, затем стал исполняющим обязанности главного тренера. Затем была калининградская «Балтика», после — Тула. Он сумел создать абсолютно самобытную команду, подписать ряд молодых игроков: одних — уже раскрыл, других — только предстоит. И вот на тебе, как снег на голову, сваливается Сёмин, который, кстати, отказался прокомментировать появившуюся информацию.

Я не комментирую слухи, — сказал Сёмин корреспонденту NEWS.ru.

В общей сложности Юрий Сёмин был наставником «железнодорожников» 18 лет (1992–2005, 2009–2010, 2016–2020) — просто гигантская цифра. Сложно представить, какой современный тренер сможет с ним потягаться. Все знают, как Сёмин умеет работать с молодыми. А в «Арсенале» их достаточно: нападающий Роман Минаев, полузащитники Даниил Хлусевич, Ламек Банда, Владислав Пантелеев, Александр Ломовицкий, Кингс Кангва, Даниил Лесовой и Валерий Громыко. Сумеет ли он с таким составом поднять команду в тройку лидеров, например?

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что это может случиться, если руководство коллектива пойдёт на усиление состава.

Мне кажется, очень сложно с тем составом, который есть сейчас, соревноваться с ведущими клубами, как «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак». Если будут усиления, то почему бы и нет? Наверное, вполне возможно. Всё зависит от амбиций клуба и самих футболистов, — сказал Сенников в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, сейчас вообще довольно сложно говорить о подобном кадровом изменении, учитывая, что Черевченко «проделал огромную работу», а команда под его руководством демонстрирует «очень хороший футбол».

Конечно, сейчас Юрий Павлович свободен, и я думаю, любая команда премьер-лиги захочет видеть в своём клубе такого специалиста. Вполне возможно, что такие слухи будут ходить. Единственное, я считаю, что Игорь Черевченко проделал огромную работу, команда в принципе показывает очень хороший футбол. Да, середнячок и куда-то на высокие места не может подняться, но является для многих неудобным соперником. По крайней мере, в коллективе есть стабильность, и это видно, — добавил он.

Похожего мнения относительно 45-летнего специалиста придерживается бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин. Тем не менее он уверен, что сейчас для любой команды высшего дивизиона Юрий Сёмин — это «лакомый кусочек».

Не знаю, какая у «Арсенала» задача и насколько они её выполняют. Седьмое место — высокое место в турнирной таблице. Нельзя сказать, что Черевченко не справляется со своими обязанностями, с одной стороны, а с другой, заполучить такого легендарного тренера — это выглядит очень круто. Не удивлюсь, если такое произойдёт и Юрий Павлович возглавит клуб. То, что Сёмин не будет долго без работы, я более чем уверен, — сказал Нигматуллин корреспонденту NEWS.ru.

В любом случае, не за горами возобновление чемпионата России. Для команды из Тулы он начнётся матчем против «Спартака». И если Черевченко хочет остаться на троне, то нужно будет побеждать. И не только «красно-белых».