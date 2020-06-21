Три удаления и незабитый пенальти: «Локомотив» обыграл «Оренбург»

https://static.news.ru/photo/1114e33c-b3de-11ea-8063-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который и был признан лучшим игроком матча.

Во время игры судья удалил трёх футболистов: нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова (45+4), полузащитника «Оренбурга» Даниэля Мишкича, а также защитника команды гостей Андрея Малых.

В игру дважды вмешался VAR: в первом тайме судья отменил пенальти в ворота «Оренбурга», а во втором после просмотра повтора назначил. В итоге 11-метровый удар пробил нападающий москвичей Эдер, но не смог попасть в створ ворот.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича, который сменил на этом посту Юрия Сёмина. Фанаты «Локомотива» выразили своё недовольство этим фактом, проведя несколько протестных акций: во время игры раздавались «заряды» только против руководства клуба, а после 20-й минуты активные болельщики «Локомотива» и вовсе покинули стадион.

На данный момент «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка. «Оренбург» занимает 15-е место, набрав 23 очка.

В других матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1, «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1, а «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2, петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0, а «Уфа» со счётом 2:1 обыграла «Тамбов», писал NEWS.ru.