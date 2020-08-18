Третий тур РПЛ начался с волевой победы «Сочи» над «Рубином»

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В стартовом матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи» на своём поле в добавленное время вырвал волевую победу у казанского «Рубина» — 3:2 (1:0).

Хозяева открыли счёт в концовке первого тайма: на 44-й минуте защитник Миха Мевля головой отправил мяч под перекладину ворот Юрия Дюпина после подачи Жоаозиньо с правого фланга после розыгрыша углового.

После перерыва казанцы не только отыгрались, но и вышли вперёд. К обоим голам оказался причастен Хвича Кварацхелия. Сначала грузинский полузащитник гостей заработал пенальти, который на 68-й минуте реализовал Иван Игнатьев. А на 76-й минуте Кварацхелия в контратаке отдал результативную передачу на Дениса Макарова, вышедшего на замену тремя минутами ранее. В этом эпизоде игрокам «Рубина» помог рикошет от защитника сочинцев.

Однако на 85-й минуте южане сумели уйти от поражения благодаря мастерскому исполнению штрафного удара Кристианом Нобоа. Полузащитник сборной Эквадора забил уже третий мяч в нынешнем чемпионате, отличившись в каждом матче с начала сезона.

А на первой добавленной минуте Нобоа также со штрафного сделал точный навес на Ивана Миладиновича, который головой отправил победный мяч в ворота гостей.

В предыдущем туре РПЛ «Сочи» также в родных стенах сыграли вничью с ФК «Химки», писал ранее NEWS.ru.