Тренер «Тамбова»: мы не рассматриваем вариант приглашения звёздных игроков

https://static.news.ru/photo/6549143a-7465-11eb-a53c-96000091f725_660.jpg Сергей Первушин Фото: vk.com/fctambov68

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 1/8 финала Кубка России. Подопечные Первушина на выезде проиграли со счётом 0:3.

Все знают нашу ситуацию, поэтому о каких-то тактических построениях говорить нет смысла. Хотим выразить благодарность ребятам, которые приехали к нам, Российскому футбольному союзу (РФС). Кто бы что ни говорил, для нас этот путь дорог. Ребята молодцы, выдержали 90 минут. Нам удалось отработать командно-оборонительные действия. Дальше будем готовиться, расти за счёт тренировок. Какие-то очки мы возьмём всё равно, — заявил Первушин.

Также тренер рассказал, какая атмосфера царила перед рестартом сезона из-за всех сложностей, с которым столкнулся клуб в последнее время.

Разные разговоры были: то будем играть, то не будем. Из-за этого были разные настроения. За три дня начали готовиться к «Локомотиву». Мы не рассматриваем вариант приглашения звёздных игроков. Акцент делаем только на молодых. Спасибо всем клубам, которые предложили своих игроков. Поработаем с ними, посмотрим, что получится, — заключил он.

«Тамбов» только недавно получил необходимый бюджет для продолжения выступлений во второй части сезона, в команде и по сей день идёт набор новых игроков.

Как писал NEWS.ru, главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Тамбовом».