Николич прокомментировал победу над «Тамбовом» в Кубке России

https://static.news.ru/photo/f3374254-7464-11eb-a2ba-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/fctambov68

После победы, которую «железнодорожники» одержали на своём поле, забив в ворота «Тамбова» три гола в 1/8 финала Кубка России, главный тренер Марко Николич высказался о матче и назвал его непростым.

Наставник на пресс-конференции отметил, что игроки продолжили работать, как и на сборах, но встреча была нелёгкой в том числе и из-за погоды.

У ребят было профессиональное отношение к матчу. Нам удалось пройти дальше в Кубке, нужно продолжать в том же духе. У «Тамбова» очень трудная ситуация, и нам было тяжело готовиться к этому матчу. Мы разбирали нашу игру, делали акцент на том, что мы должны сделать, — отметил Николич.

Главный тренер пояснил, что ситуация осложнялась тем, что у «Локомотива» не было возможности отталкиваться от игры соперников, так как «Тамбов» буквально в этот же день дозаявил несколько новых футболистов.

Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «железнодорожников».

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин, в свою очередь, высказался о поражении своих подопечных и рассказал, какая атмосфера царила перед рестартом сезона из-за всех сложностей, с которым столкнулся клуб в последнее время, сообщал NEWS.ru.