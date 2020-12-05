Тренер «Спартака» высказался о возможном переходе Урунова в «Рубин»

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Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Тамбовом» (5:1) прокомментировал возможный переход Остона Урунова в казанский «Рубин».

Генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов ранее сообщил, что «Спартак» получил конкретное предложение о трансфере 19-летнего футболиста от казанского клуба.

Урунов является нашим игроком, у него контракт со «Спартаком», он может расти и развиваться, но только «Спартак» решает, что будет дальше. Я верю в него и в его качества. Ему мешали травмы раскрыться, но думаю, что всё позади, — сказал Тедеско.

Ряд СМИ писали о возможном уходе Газизова с поста гендирктора «красно-белых». Как передавал NEWS.ru, пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин заявил, что эта информация «не имеет отношения к действительности».