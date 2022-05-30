Тренер «Спартака» решил уйти после победы в Кубке России

Паоло Ваноли / Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Главный тренер московского ФК «Спартак» Паоло Ваноли принял решение покинуть команду, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника из окружения специалиста. Это произошло после финала Кубка России.

По информации издания, итальянец уже сообщил о желании своему окружению. При этом окончательного диалога между специалистом и руководством красно-белых не было.

Решающий матч Кубка России, в котором «Спартак» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо», прошёл 29 мая. Красно-белые завоевали трофей впервые с 2003 года.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под его руководством команда финишировала на десятом месте в чемпионате России и повторила собственный антирекорд.