Тренер «Ахмата» заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов заявил, что назвал людей «дармоедами» в шутку, не имея в виду ничего плохого.
Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов, —
цитируетШалимова Sport24.
Он подчеркнул, что это была шутка.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства. Пользователи Сети попросили главу Чечни Рамзана Кадырова уволить Шалимова.
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