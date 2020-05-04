Тренер «Ахмата» заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

https://static.news.ru/photo/c733dcb6-8df2-11ea-81fe-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шалимов Фото: fc-akhmat.ru

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов заявил, что назвал людей «дармоедами» в шутку, не имея в виду ничего плохого.

Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов, — цитирует Шалимова Sport24.

Он подчеркнул, что это была шутка.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства. Пользователи Сети попросили главу Чечни Рамзана Кадырова уволить Шалимова.