Торжество попсы: почему «Золотой мяч» нужно перестать воспринимать всерьёз

Самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе «Золотой мяч» окончательно превратилась в фарс. Приз в седьмой раз получил Лионель Месси, хотя, кажется, сейчас был как минимум ещё один более достойный претендент. Рассказываем подробнее о том, почему награждение аргентинца выглядит странным.

Без блеска

Когда сначала за пару месяцев, а потом и за несколько дней до объявления итогов голосования в прессу начали просачиваться данные о победе Месси, это казалось неудачной шуткой. На клубном уровне в 2021 году аргентинец, выступая в составе «Барселоны», выиграл лишь Кубок Испании. В чемпионате страны команда заняла провальное для себя третье место, а из Лиги чемпионов вылетела аж на стадии 1/8 финала!

В главном европейском турнире Месси не блистал: он забил пять мячей, из которых четыре — с пенальти, и сделал две голевые передачи. Да, в чемпионате Испании форвард стал лучшим бомбардиром, но 30 голов — не поражающий воображение результат. Сам же Месси в сезоне-2011/2012 забил аж 50 мячей.

Да, в 2021-м Месси наконец-то завоевал значимый титул со сборной Аргентины. После череды поражений в финалах Кубка Америки «небесно-голубые» наконец-то взяли трофей. Форвард же действительно провёл классный турнир. В семи матчах он забил четыре мяча и сделал пять голевых передач. Это позволило ему поделить первенство в снайперской гонке с колумбийцем Луисом Диасом и выиграть спор ассистентов. Приз лучшем футболисту турнира заслуженно ушёл к Месси.

Лионель Месси Henri Szwarc/XinHua/Global Look Press

Однако одного успеха со сборной, тем более не в самом престижном турнире на свете, должно быть маловато для «Золотого мяча». Тем более после перехода в ПСЖ Месси совсем перестал выглядеть как лучший футболист мира. За исключением пары матчей аргентинец смотрелся очень блекло: он не поражает статистикой и большую часть времени откровенно передвигается по полю пешком.

Неоценённые подвиги

В прошлом году France Football отказался от вручения премии. Это было сделано из-за пандемии коронавируса. Практически все европейские чемпионаты (Белоруссия — не в счёт) были остановлены, а некоторые так и не доиграли. Организаторы премии справедливо решили, что претенденты находились не в равных условиях, поэтому отложили престижный приз до лучших времён.

Тогда обиднее всех было Левандовски. Он провёл в «Баварии» сумасшедший сезон, выиграл с клубом все турниры, в которых участвовал, и забил больше полусотни мячей. 15 из них пришлись на Лигу чемпионов.

Да, давать приз по совокупности неправильно, но и в 2021 году поляк был очень хорош. Он наколотил 41 мяч в чемпионате Германии, побив казавшийся вечным рекорд Герда Мюллера, выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Германии, а на Евро, который пусть и оказался провальным для сборной Польши, забил три мяча и был одним из самых ярких игроков на групповом этапе.

Всего за календарный год Левандовски отличился 64 раза. У Месси эта цифра в полтора раза скромнее — 41 мяч. Да, в Лиге чемпионов «Бавария» тоже ушла не очень далеко и упаковала вещи на стадии 1/4 финала, но ведь Месси отправился отдыхать ещё раньше.

Уход от реальности

Лучшего футболиста мира выбирают около 180 спортивных журналистов, каждый из них представляет свою страну. Кажется, что такое количество профессионалов коллегиально не может принять странное решение, однако это происходит не впервые. Лионель Месси и Криштиану Роналду, конечно, великие футболисты, но было несколько случаев, когда по ходу отдельно взятого сезона у них были не менее достойные конкуренты.

В 2010 и в 2012 годах по совокупности индивидуальных и командных достижений не было равных испанцу Андерсу Иньесте, он дважды попадал в тройку финалистов, но оба раза награда уходила Месси. В 2013-м титул достался Роналду, хотя блестящий сезон в «Баварии» провёл Франк Рибери.

Криштиану Роналду Raddad Jebarah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спустя год одноклубник француза Мануэль Нойер был как никогда близок к тому, чтобы первым из вратарей после Льва Яшина взять «Золотой мяч», однако он остался третьим в голосовании, пропустив вперёд известную парочку.

Лишь в 2018-м журналисты всё же пришли к альтернативному выбору и отдали приз полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу, который дотащил национальную команду до финала чемпионата мира.

Вчерашнее решение окончательно дискредитирует организаторов премии. Кажется, теперь очевидно, что награду получает не самый достойный, а самый попсовый футболист. Видимо, для лишения Месси или Роналду «Золотого мяча» обоим нужно весь год совсем не играть. Но это не точно.