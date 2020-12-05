Тедеско прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Тамбовом»

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Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Тамбовом» со счётом 5:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Начало матча провели не очень хорошо, первые 15–20 минут теряли много мячей, после прибавили и стали играть лучше. Были хорошие моменты как по качеству, так и по количеству, однако меня расстроил результат после первого тайма. Нам необходимо было больше забивать. Во втором тайме стали играть даже лучше, забив второй гол, однако, что типично, пропустили сразу же. Я считаю, что второй нами забитый гол должен приносить уверенность, но мы любим пострадать и помучиться. К счастью, сумели забить третий, четвёртый и пятый, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

По словам немецкого специалиста, защитник Илья Кутепов, который получает не так много игрового времени, не унывает из-за отсутствия практики, как случается с другими футболистами.

К сожалению, он играет не в стартовом составе, но мы принимаем решения в пользу состава, а не конкретного человека. Конечно, все ошибаются, в том числе и игроки «Реала» или «Барселоны». Илья хочет выходить на поле чаще, было бы странно, если бы было наоборот. Мы общались с ним по этому вопросу, и он понял наши намерения. В этот раз он вышел и вовсе на позиции нападающего и неплохо себя проявил, — отметил Тедеско.

Тренер «красно-белых» также заявил, что хочет видеть Андрея Ещенко в составе клуба. У защитника в ближайшее время заканчивается контракт.

Хотел бы и с Андреем, и с Артёмом Ребровым продлить контракт. Эти два игрока очень для нас важны, они больше чем футболисты для «Спартака». Да, Ещенко играет не так много, но это верхушка айсберга, люди не видят, что происходит за кулисами. Нам нужны такие ребята, чтобы сохранять тёплую атмосферу в команде, — признался немецкий специалист.

В матче со «Спартаком» не приняли участие сразу несколько игроков основного состава «Тамбова». Главный тренер Сергей Первушин привлёк к игре футболистов молодёжки. Как передавал NEWS.ru, наставник тамбовчан после встречи похвалил своих подопечных, несмотря на разгромное поражение.