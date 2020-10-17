Сын Черчесова после удара в голову во время матча находится в сознании

https://static.news.ru/photo/c1929936-114c-11eb-8c14-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов — младший Фото: stanisov/instagram.com

Выступающий за футбольную команду «Олимп-Долгопрудный» вратарь Станислав Черчесов — младший, сын главного тренера сборной России и в прошлом прославленного голкипера московского «Спартака», во время игры в рамках ПФЛ получил удар в голову и был доставлен в больницу. В настоящее время спортсмен находится в сознании.

Черчесов-младший получил удар на 21-й минуте матча против столичной «Родины». О его текущем состоянии журналистам сообщили в пресс-службе команды из Долгопрудного.

Он уехал в больницу, находится в сознании. Мы не знаем, что с ним, поскольку обследования ещё не было, — приводит ТАСС сообщение от представителей «Олимпа».

Как писал NEWS.ru, состояние полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева ухудшилось, но сейчас ему уже лучше. Об этом рассказал гендиректор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов, также сообщив о том, как чувствуют себя другие травмированные футболисты.